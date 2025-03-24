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BYD наступает на пятки Tesla? 5 минут — и 400 км

Экономика

Когда-то Илон Маск считал, что BYD не сможет составить конкуренцию Tesla, даже называл их продукцию непривлекательной. Но времена меняются, и сейчас он явно не на шутку обеспокоен.

BYD
Фото: Wikipedia by Strilets`, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD

Недавно BYD представила новую технологию зарядки, которая позволяет проехать 400 км всего за пять минут — так же быстро, как заправка бензинового автомобиля. Эта система будет установлена на электромобили по цене около 270 000 юаней (более 3 млн рублей), что сопоставимо с самой доступной моделью Tesla в Китае. BYD утверждает, что их зарядка в четыре раза быстрее, чем у Tesla, что и объясняет, почему они продают в Китае в семь раз больше машин, чем Маск.

Конечно, отсутствие инфраструктуры быстрой зарядки на Западе может замедлить развитие BYD, но это не умаляет масштабов технологического прогресса Китая, который активно развивает электромобили с 2015 года, используя различные меры поддержки для своей экономики.

Китай действительно прокладывает себе путь к доминированию в этой отрасли, и, похоже, готов устанавливать правила игры на мировом рынке. И всё это с помощью государственной поддержки — BYD, например, выдали субсидии на сумму около четверти от того, что Tesla получила в США.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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