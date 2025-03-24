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Сибирский эксперимент: сколько сэкономили на запрете майнинга

1:07
Экономика

Эксперты министерства энергетики подсчитали, что за 2,5 месяца запрета на добычу криптовалют в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае было сэкономлено довольно прилично — от 320 до 370 МВт энергии. Но не всё так просто: часть майнинга всё ещё остаётся в серой зоне.

Биткоин на клавиатуре
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биткоин на клавиатуре

Илья Бриллиантов, и.о. гендиректора Иркутской электросетевой компании, отметил, что в Иркутской области в осенне-зимний период удалось высвободить 308 МВт мощности. При этом, по его словам, конечные потребители не ощутили негативного влияния на качество электроэнергии.

Запрет на майнинг в Сибири будет продолжаться в период пиковых нагрузок до 2031 года. Это должно помочь не только сэкономить энергию для жителей, но и снизить аварийность в энергосистеме. Также, по словам Федора Опадчия, председателя правления Системного оператора, это позволит построить меньше новой генерации в будущем, пишет "Сибирский. Новостной".

Уточнения

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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