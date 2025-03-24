Немецкая точность и итальянская страсть: какой будет новая Audi TT

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Audi — одна из ведущих автомобильных компаний, и она всегда была в центре внимания благодаря использованию передовых инженерных решений и технологий в производстве.

Фото: commons.wikimedia.org by Stahlkocher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Audi TT

Баварский дом активно участвует в автоспорте и готовится войти в Формулу-1. Это обещает стать настоящей революцией в 2026 году. И Audi не собирается быть на вторых ролях!

Кроме этого, ведется работа над новыми серийными автомобилями и, похоже, в компании готовы привлечь итальянский подход в дизайне, что может сильно помочь им. Особенно это касается Audi TT — одного из самых запоминающихся купе. Сейчас модель приостановили из-за популярности внедорожников, но появились слухи о её возвращении.

К тому же новый дизайнер Массимо Фрасчелла, который пришел из Jaguar, может сыграть ключевую роль в возрождении TT. Итальянский дизайн и креативность могут стать тем самым "якорем", который поможет Audi вернуть эту модель на рынок.

Уточнения

Audi AG ([ˈɑʊdɪ], audi в переводе с лат. — «слушай») — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi. Штаб-квартира расположена в городе Ингольштадт (Германия). Девиз — Vorsprung durch Technik (с нем. — «Прогресс через технологии»).



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