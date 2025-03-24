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Собачьи упряжки и тайные амбиции? Зачем делегация США готовится посетить Гренландию

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Экономика

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде обвинил США во вмешательстве в государственные дела из-за запланированного визита американской делегации на остров.

Гренландия
Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландия

Он заявил, что демократия и целостность Гренландии должны соблюдаться. Как стало известно, остров посетят вторая леди Уша Вэнс вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем. Это не просто частная поездка, как утверждает Муте Эгеде, американский лидер Дональд Трамп давно мечтает аннексировать Гренландию. Вэнс собирается посмотреть исторические места и поучаствовать в гонках на собачьих упряжках.

Эгеде отметил, что этот визит — способ продемонстрировать силу США. Гренландия стратегически важна для США, благодаря своему расположению и минеральным ресурсам, пишет The Guardian.

Уточнения

Анне́ксия (лат. annexioannexus «присоединённый») — в международном праве насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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