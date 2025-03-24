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Власти обязали работодателей раскошелиться: некоторых россиян ждёт новая выплата

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Экономика

С 1 марта 2025 года российские компании обязаны предоставлять сотрудникам дополнительную оплату за наставничество, что направлено на формализацию процесса передачи профессионального опыта.

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Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Юрист Давид Адамс в беседе с РИА "Новости" пояснил, что теперь наставничество будет юридически закреплено и реализовываться на основе добровольного письменного согласия работника, с условиями, прописанными в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

Эффективность системы наставничества будет зависеть от специфики работы, её сложности и отраслевых особенностей.

Если размер доплат не будет компенсировать дополнительную нагрузку, сотрудники могут отказаться от выполнения этой функции.

Уточнения

Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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