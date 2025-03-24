Власти обязали работодателей раскошелиться: некоторых россиян ждёт новая выплата

С 1 марта 2025 года российские компании обязаны предоставлять сотрудникам дополнительную оплату за наставничество, что направлено на формализацию процесса передачи профессионального опыта.
Юрист Давид Адамс в беседе с РИА "Новости" пояснил, что теперь наставничество будет юридически закреплено и реализовываться на основе добровольного письменного согласия работника, с условиями, прописанными в трудовом договоре или дополнительном соглашении.
Эффективность системы наставничества будет зависеть от специфики работы, её сложности и отраслевых особенностей.
Если размер доплат не будет компенсировать дополнительную нагрузку, сотрудники могут отказаться от выполнения этой функции.
Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.
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