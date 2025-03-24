Восемь недель ада? Microsoft повторила бы антирекорд 2008 года, но случилось чудо

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

За 10 минут до закрытия рынка акции Microsoft (США) упали в цене, и это могло бы стать первой восьминедельной серией падений с 2008 года. Но в последний момент акции подскочили на 0,7%, закрывшись на отметке 391,26 доллара. За год, правда, они всё равно потеряли 7%.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Microsoft

Последний раз такие проблемы у Microsoft были в начале 2008 года, когда шла волна финансового кризиса. Тогда акции падали девять недель подряд.

Что примечательно, Microsoft — лидер в сфере искусственного интеллекта, имеет долю в OpenAI и активно развивает облачную инфраструктуру Azure. Однако, как и другие крупные компании, она столкнулась с падением акций на фоне опасений по поводу тарифов президента Дональда Трампа и возможной рецессии.

С момента максимума в 467,56 доллара в июле 2024 года акции упали на 16%, а рыночная капитализация составила 2,9 триллиона долларов. 30 января компания опубликовала не слишком оптимистичные прогнозы по доходам.

Стоит отметить, что конкуренция в облачных технологиях и искусственном интеллекте усиливается, в том числе со стороны Amazon и Google, который недавно объявил о покупке стартапа Wiz за 32 миллиарда долларов, пишет CNBC.

Уточнения

А́кция (нем Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.





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