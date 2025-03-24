Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бескамерные против камерных — шины, которые спасут или подставят в самый неподходящий момент
Пирамида, которая старше Гизы: тайна египетской Саккары
Пахнет наукой: как биологи штампуют ДНК из того, что мы обычно смываем
Тепличная дипломатия: рассказываем, с кем перец дружит, а кого терпеть не может
Домашний уход: что действительно питает кожу, а что вызывает раздражение
Подводные раскопки в Хорватии открывают связь древних поселений, существовавших 7 000 лет назад
Горох: посади и забудь — как вырастить урожай без особых усилий
Дешево, но выглядит дорого: какой плинтус выбрать, чтобы сэкономить
Необычный пирог с фруктами и кремом: как сделать его лучшим в вашем списке рецептов

При превышении лимита переводов казахстанцы получат визит налоговой в 2026 году

0:58
Экономика

С 2026 года налоговая служба Казахстана начнет проверять, сколько мобильных переводов граждане получали на свои счета в 2025 году

Банкомат
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банкомат

Если на банковский счет (дебетовая карта) ежемесячно поступает более 100 переводов от разных людей в течение трёх месяцев подряд, гражданин может попасть в поле зрения налоговой. А если сумма переводов превысит 1 миллион тенге (около 170 000 рублей), это тоже привлечет внимание.

С 2024 года налоговая уже начала собирать данные по переводам от работников госучреждений и их семей, а с 2025 года — по индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний. Так что первые нарушения будут замечены уже в конце марта 2025 года, а вот разбираться с ними придётся только в 2026 году, пишет digitalbusiness.

Уточнения

Казахста́нский тенге́ (каз. Қазақстан теңгесі, Qazaqstan teñgesi; м. р., нескл.) — денежная единица Казахстана. Введена в обращение 15—16 ноября 1993 года. Буквенный код ISO 4217 — KZT, цифровой — 398, официальный символ — . Один тенге равен 100 тиынам.
 

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Шоу-бизнес
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Еда и рецепты
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Сводка с фронта: ВСУ продолжают самоубийственные атаки на Белгород, ВС РФ идут на Сумы Дмитрий Плотников
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Последние материалы
Похудение без спортзала: тренер раскрыла золотое правило стройности
Весенний аромат Уэльса: маршрут для идеального дня
Эволюция с сюрпризом: что скрывали предки в своём ДНК-молчании
Вы когда-нибудь проверяли, насколько чисто дно вашей тарелки? Узнайте, почему это важно
Тайна 5000-летней гробницы: что скрывают бусины и украшения древних женщин
Пасынкование помидоров: ключ к здоровым растениям и большому урожаю
Сосны и ели цветут? Да, и именно поэтому в мае вы чихаете чаще обычного
При превышении лимита переводов казахстанцы получат визит налоговой в 2026 году
Отказ от мяса без стресса: пошаговый план перехода
Лобио, как в старинных грузинских семьях — в чём главная хитрость блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.