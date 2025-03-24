При превышении лимита переводов казахстанцы получат визит налоговой в 2026 году

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2026 года налоговая служба Казахстана начнет проверять, сколько мобильных переводов граждане получали на свои счета в 2025 году

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банкомат

Если на банковский счет (дебетовая карта) ежемесячно поступает более 100 переводов от разных людей в течение трёх месяцев подряд, гражданин может попасть в поле зрения налоговой. А если сумма переводов превысит 1 миллион тенге (около 170 000 рублей), это тоже привлечет внимание.

С 2024 года налоговая уже начала собирать данные по переводам от работников госучреждений и их семей, а с 2025 года — по индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний. Так что первые нарушения будут замечены уже в конце марта 2025 года, а вот разбираться с ними придётся только в 2026 году, пишет digitalbusiness.

Уточнения

Казахста́нский тенге́ (каз. Қазақстан теңгесі, Qazaqstan teñgesi; м. р., нескл.) — денежная единица Казахстана. Введена в обращение 15—16 ноября 1993 года. Буквенный код ISO 4217 — KZT, цифровой — 398, официальный символ — ₸. Один тенге равен 100 тиынам.





Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

