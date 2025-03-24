Роботы вместо людей: турецкий завод нового поколения появится в Болгарии

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турецкая компания UNLU AGRIGROUP, производитель почвообрабатывающего оборудования, начала строительство своего первого завода за пределами Турции в Стара-Загоре (Болгария).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

На церемонии закладки первого камня присутствовал владелец компании Халит Юнлу. Завод будет строить местная строительная компания "Эстети" под руководством архитектора Велимира Георгиева. Проектирование длилось почти год, а само строительство займет полтора года. Завод будет включать три цеха, две сборочные линии и одну линию для покраски. Производство планируется сделать роботизированным, с небольшим количеством рабочих — на старте наймут около 15 человек, а затем их число увеличится до 40-50.

Халит Юнлу отметил, что они стремятся предоставить качественные услуги фермерам по всему миру, и считает, что открытие завода в Болгарии — правильное решение, ведь болгарские фермеры одни из лучших в Европе. В планах компании также расширение в России, Румынии, Польше и других странах.

Губернатор Стара-Загоры и другие местные власти поддерживают этот проект, подчеркивая его значимость для бизнеса и экономики города, пишет divident.

Уточнения

Ста́ра-Заго́ра (болг. Стара Загора) — является шестым по величине городом Болгарии. Население 135 889 человек (на 15 июня 2016 года).





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