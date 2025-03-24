Роботы вместо людей: турецкий завод нового поколения появится в Болгарии

Турецкая компания UNLU AGRIGROUP, производитель почвообрабатывающего оборудования, начала строительство своего первого завода за пределами Турции в Стара-Загоре (Болгария).
На церемонии закладки первого камня присутствовал владелец компании Халит Юнлу. Завод будет строить местная строительная компания "Эстети" под руководством архитектора Велимира Георгиева. Проектирование длилось почти год, а само строительство займет полтора года. Завод будет включать три цеха, две сборочные линии и одну линию для покраски. Производство планируется сделать роботизированным, с небольшим количеством рабочих — на старте наймут около 15 человек, а затем их число увеличится до 40-50.
Халит Юнлу отметил, что они стремятся предоставить качественные услуги фермерам по всему миру, и считает, что открытие завода в Болгарии — правильное решение, ведь болгарские фермеры одни из лучших в Европе. В планах компании также расширение в России, Румынии, Польше и других странах.
Губернатор Стара-Загоры и другие местные власти поддерживают этот проект, подчеркивая его значимость для бизнеса и экономики города, пишет divident.
Ста́ра-Заго́ра (болг. Стара Загора) — является шестым по величине городом Болгарии. Население 135 889 человек (на 15 июня 2016 года).
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