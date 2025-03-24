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Золотой фунт бьёт рекорды: вот что толкает цены вверх и стоит ли инвестировать сейчас

1:11
Экономика

Цены на золотой фунт взлетели до исторических максимумов вслед за глобальным ростом стоимости золота. Сейчас его цена у частных лиц достигает 640 евро, а Банк Греции покупает по 744,5 евро.

Британская золотая монета
Фото: wikipedia is licensed under Public Domain
Британская золотая монета

Основными факторами роста стали геополитическая нестабильность, тарифные угрозы и усиленный спрос на защитные активы.

Несмотря на высокие цены, интерес к покупке остаётся — инвесторы ожидают дальнейшего роста цен на фоне неопределённости в мировой экономике, пишет Dnews.

Рекордное подорожание связано с тем, что на прошлой неделе цена золота на международных рынках впервые превысила 3000 долларов за унцию.

В 2024 году было продано около 140 000 золотых фунтов, причём треть всех сделок пришлась на Банк Греции, который приобрёл 48 328 монет и продал лишь 7 182.

Аналитики не исключают дальнейшего роста, но предупреждают, что волатильность на рынке может усилиться.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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