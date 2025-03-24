Финансирование оборонной промышленности: французам предложат выбрать, но не заставят

Французское правительство решило, что не будут заставлять граждан финансировать оборонную промышленность.
Министр экономики Эрик Ломбар заявил, что помощь будет строго добровольной. Это значит, что французы смогут внести свои сбережения в оборону, если захотят, но никого не будут принуждать.
"Никаких обязательных мер объявлено не будет", — заявил французский министр экономики.
Сейчас наблюдается рост интереса к финансированию военной промышленности в Европе, и Франция не остается в стороне. На встрече с представителями властей и оборонной сферы, которая прошла 20 марта, банки и страховые компании предлагали способы инвестировать в оборонную промышленность, например, через страхование жизни, пишет cryptoast.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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