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Финансирование оборонной промышленности: французам предложат выбрать, но не заставят

0:49
Экономика

Французское правительство решило, что не будут заставлять граждан финансировать оборонную промышленность.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

Министр экономики Эрик Ломбар заявил, что помощь будет строго добровольной. Это значит, что французы смогут внести свои сбережения в оборону, если захотят, но никого не будут принуждать.

"Никаких обязательных мер объявлено не будет", — заявил французский министр экономики.

Сейчас наблюдается рост интереса к финансированию военной промышленности в Европе, и Франция не остается в стороне. На встрече с представителями властей и оборонной сферы, которая прошла 20 марта, банки и страховые компании предлагали способы инвестировать в оборонную промышленность, например, через страхование жизни, пишет cryptoast.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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