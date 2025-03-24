Финансирование оборонной промышленности: французам предложат выбрать, но не заставят

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французское правительство решило, что не будут заставлять граждан финансировать оборонную промышленность.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Франции

Министр экономики Эрик Ломбар заявил, что помощь будет строго добровольной. Это значит, что французы смогут внести свои сбережения в оборону, если захотят, но никого не будут принуждать.

"Никаких обязательных мер объявлено не будет", — заявил французский министр экономики.

Сейчас наблюдается рост интереса к финансированию военной промышленности в Европе, и Франция не остается в стороне. На встрече с представителями властей и оборонной сферы, которая прошла 20 марта, банки и страховые компании предлагали способы инвестировать в оборонную промышленность, например, через страхование жизни, пишет cryptoast.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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