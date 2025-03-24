Финансовая подушка и квартира мечты: стало известно, на что копят казахстанцы

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Около трети казахстанцев (33%) имеют депозиты в банках. Согласно исследованию Казахстанского фонда гарантирования депозитов и "Elim", мужчины и женщины открывают вклады почти одинаково — 49% и 51%.

Фото: commons.wikimedia.org by нацбанк кз, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Казахский тенге

Большинство (80%) выбирают депозиты в тенге, привлекаемые высокой процентной ставкой, возможностью пополнения и снятия, а также бонусными программами банков.

Главная цель накоплений — финансовая подушка безопасности (56%). Ещё 15% копят на недвижимость, а 8% — на образование детей. В Алматы и Астане доля семей с депозитами выше (40%), тогда как в регионах 48% респондентов откладывают деньги на будущее, 6% — на обучение, а 3% — на крупные покупки.

Среди сельских семей 48% также нацелены на финансовый резерв, 13% копят на жильё, 4% — на авто, 5% — на образование, а 4% инвестируют в бизнес.

Молодые семьи до 30 лет также активно откладывают: 34% имеют депозиты, причем их основные цели — создание финансовой подушки (28%), подготовка к непредвиденным расходам (22%) и покупка недвижимости (13%).

В целом, казахстанцы всё чаще выбирают долгосрочные сбережения, а национальная валюта остаётся главным инструментом накопления.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20,2 млн чел. (2025), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.