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Финансовая подушка и квартира мечты: стало известно, на что копят казахстанцы

1:28
Экономика

Около трети казахстанцев (33%) имеют депозиты в банках. Согласно исследованию Казахстанского фонда гарантирования депозитов и "Elim", мужчины и женщины открывают вклады почти одинаково — 49% и 51%.

Казахский тенге
Фото: commons.wikimedia.org by нацбанк кз, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Казахский тенге

Большинство (80%) выбирают депозиты в тенге, привлекаемые высокой процентной ставкой, возможностью пополнения и снятия, а также бонусными программами банков.

Главная цель накоплений — финансовая подушка безопасности (56%). Ещё 15% копят на недвижимость, а 8% — на образование детей. В Алматы и Астане доля семей с депозитами выше (40%), тогда как в регионах 48% респондентов откладывают деньги на будущее, 6% — на обучение, а 3% — на крупные покупки.

Среди сельских семей 48% также нацелены на финансовый резерв, 13% копят на жильё, 4% — на авто, 5% — на образование, а 4% инвестируют в бизнес.

Молодые семьи до 30 лет также активно откладывают: 34% имеют депозиты, причем их основные цели — создание финансовой подушки (28%), подготовка к непредвиденным расходам (22%) и покупка недвижимости (13%).

В целом, казахстанцы всё чаще выбирают долгосрочные сбережения, а национальная валюта остаётся главным инструментом накопления.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20,2 млн чел. (2025), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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