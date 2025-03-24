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Больше никаких сложностей с переводами денег в Узбекистан! Kaspi запустил новую функцию

1:03
Экономика

Теперь казахстанцы могут отправлять деньги в Узбекистан не только на карты Visa и MasterCard, но и напрямую на национальные платежные системы Uzcard и Humo. Новый сервис от Kaspi.kz упрощает переводы, делая их доступнее и удобнее.

Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом
Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом

Глава компании Михаил Ломтадзе отметил, что запуск этой функции — вклад в укрепление экономических и культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном.

Теперь пользователям достаточно указать номер карты, и имя получателя автоматически отобразится в системе, пишет Ulysmedia.kz.

Kaspi.kz продолжает развивать цифровые сервисы, делая финансовые операции удобными и без комиссии. Компания объединяет ключевые онлайн-услуги: платежи, переводы, покупки, билеты и даже доступ к государственным сервисам.

Новая функция переводов на Uzcard и Humo — очередной шаг к упрощению финансовых операций для миллионов пользователей.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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