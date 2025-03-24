Секретные бенефициары: какие французские компании выиграют от военных бюджетов

6:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях нарастающей геополитической нестабильности Франция берет курс на усиление промышленного суверенитета. Новый план правительства направлен на масштабную поддержку оборонной отрасли, что может существенно повлиять на котировки компаний сектора. Какие предприятия окажутся в выигрыше, и как инвесторы могут использовать этот поворот в свою пользу?

Фото: http://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рабочий на заводе

Новый вектор: финансирование оборонной индустрии

Премьер-министр Франсуа Байру и министр экономики Эрик Ломбард объявили о запуске стратегии "экономического перевооружения". В ее основе — значительное увеличение финансирования оборонно-промышленного комплекса (BITD), который включает около 4500 малых и средних предприятий, а также девять ключевых корпораций, таких как Thales, Safran, Dassault Aviation и Airbus.

Правительство планирует направить на поддержку сектора до 5 млрд евро, сочетая государственные вложения и частные инвестиции. Среди ключевых инициатив:

Новый сберегательный продукт от Bpifrance, позволяющий частным инвесторам вкладываться в оборонные предприятия (начальная сумма — 500 евро).

от Bpifrance, позволяющий частным инвесторам вкладываться в оборонные предприятия (начальная сумма — 500 евро). Удвоение финансирования от Европейского инвестиционного банка (до 1 млрд евро) для инновационных технологий в секторе.

от Европейского инвестиционного банка (до 1 млрд евро) для инновационных технологий в секторе. Расширение фонда Definvest до 100 млн евро с возможностью долгосрочных вложений (до 30 лет).

до 100 млн евро с возможностью долгосрочных вложений (до 30 лет). Увеличение оборонного инновационного фонда (FID) до 245 млн евро.

до 245 млн евро. Запуск Европейского оборонного фонда объемом 175 млн евро.

Эти меры направлены на ускоренное развитие оборонной промышленности, укрепление поставок и повышение стратегической независимости Франции.

Кому выгоден рост военных расходов?

Для инвесторов в акции эти изменения открывают интересные перспективы. Государственная поддержка создает долгосрочную основу для роста доходов ведущих оборонных компаний.

Thales

Лидер в области оборонных систем, кибербезопасности и авиационной электроники. Более 50% выручки компании приходится на сектор обороны, а текущая геополитическая ситуация делает этот бизнес еще более востребованным.

Однако акции Thales уже подорожали на 74% с начала года и достигли уровня 240 евро, что выше справедливой стоимости (по оценке аналитиков InvestingPro — 229,58 евро). Кроме того, средняя целевая цена 15 аналитиков составляет 227,07 евро, что подтверждает риск переоценки. Индикаторы RSI и PER также говорят о возможной перегретости актива.

Safran

Компания известна производством авиадвигателей, но также играет ключевую роль в оборонной сфере — от навигационных систем до беспилотных аппаратов. Укрепление европейских военных программ может позитивно сказаться на ее оборонном бизнесе.

Dassault Aviation

Производитель истребителей Rafale — одного из самых востребованных самолетов на рынке. Экспортные заказы из Индии, Египта и ОАЭ, а также рост внутренних контрактов создают для компании устойчивую перспективу. В период с 2024 по 2030 год Dassault Aviation планирует увеличить производство, что может привести к росту капитализации.

Airbus

Хотя Airbus ассоциируется с гражданской авиацией, он также активно работает в военной сфере (грузовые самолеты A400M, вертолеты, космические системы). Новые европейские программы финансирования могут косвенно поддержать его оборонное подразделение.

Как найти акции с лучшим потенциалом?

Хотя ведущие оборонные компании Франции получат выгоду от нового финансирования, их текущая оценка может ограничить потенциал роста.

Согласно данным InvestingPro, среди 14 французских акций в оборонном секторе только одна имеет одновременно привлекательную справедливую стоимость и высокий прогнозный рост.

Если расширить круг поиска до еврозоны, можно найти итальянские и австрийские компании с потенциалом роста 60% и 43% соответственно.

Финансирование через инвестиционные фонды

Помимо прямых инвестиций в акции, можно рассмотреть Tikehau Capital и Weinberg Capital Partners - управляющие компании, которые специализируются на фондах оборонного сектора. Например, Ace Aero Partners 2 и Eirénée, финансируемые Bpifrance и Фондом депозитов, позволяют инвесторам участвовать в росте отрасли через частный капитал.

Все эти меры укладываются в рамки нового Закона о военном программировании (LPM) на 2024-2030 годы. Общий объем его финансирования — 413,3 млрд евро, что на 40% больше, чем в предыдущем цикле. Это дает оборонным компаниям уникальную видимость будущих заказов, что выгодно для долгосрочных инвесторов.

Переоценка оборонных инвестиций в ESG-портфелях

Власти Франции также пытаются включить оборонную промышленность в концепцию устойчивых инвестиций (ESG), рассматривая безопасность как ключевой элемент социальной ответственности. Если этот подход получит поддержку, акции оборонных компаний могут снова войти в портфели крупных институциональных инвесторов.

Французская оборонная промышленность вступает в новый этап развития. Государственная поддержка, рост бюджетов и геополитическая напряженность создают условия для устойчивого роста компаний сектора. Для инвесторов это шанс включить в свой портфель активы, которые могут выиграть от глобальной переориентации на безопасность и оборону.

Уточнения

Оборонное производство — область производства (промышленности) государства, являющаяся совокупностью научно-исследовательских, испытательных учреждений, организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, испытание, производство и утилизацию вооружения, военной и специальной техники и другого имущества для вооружённых сил (силовых структур) государства.



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