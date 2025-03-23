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278 дней в космосе вместо 10: сколько NASA заплатило астронавтам

1:46
Экономика

Пилотируемый корабль Starliner должен был вернуться на Землю спустя 10 дней после запуска, но из-за технических проблем астронавтам Суни Уильямс и Бутчу Уилмору пришлось провести на орбите на 278 дней дольше запланированного.

Рабочая командировка на МКС растянулась почти на год, но дополнительная компенсация за это оказалась, мягко говоря, неожиданной. Как сообщил Джими Рассел, представитель NASA, астронавты зарабатывали в космосе всего по 5 долларов в день - сумма, положенная каждому госслужащему США в качестве суточных для покрытия дополнительных расходов.

5 долларов в день — много или мало?

Если на Земле эти деньги можно потратить хотя бы на скромный обед, то в космосе ни еды на заказ, ни чаевых, ни возможности потратить наличные просто не существует. Впрочем, зарплата у астронавтов NASA все же весьма достойная: 152 258 долларов в год (около 4,5 миллиона долларов в месяц).

Космическая задержка, однако, сопровождалась не только финансовыми вопросами, но и риском для здоровья. На орбите Уильямс и Уилмор подверглись в 40 раз более высокой радиации, чем на Земле, а также столкнулись с потерей мышечной и костной массы. Сейчас медики NASA изучают их состояние после столь долгого пребывания в невесомости.

Этот случай напомнил журналистам New York Times об истории Клейтона Андерсона, который в 2007 году также провел в космосе 152 дня и получал за это всего 1,2 доллара в сутки.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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