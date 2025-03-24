Без выхлопных труб и топливных баков: корейцы создали уникальный контейнеровоз

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Южнокорейская компания Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) представила новую модель контейнеровоза, которая использует небольшой модульный ядерный реактор (SMR) в качестве привода.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

Основная цель этого новшества — снижение выбросов углекислого газа в морских контейнерных перевозках, так как мировое судоходство в год потребляет около 350 миллионов тонн ископаемого топлива, что составляет примерно 3% от глобальных выбросов CO2.

На февральском саммите в США компания продемонстрировала судно, способное перевозить 15 тысяч TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц). Пак Санмин, руководитель отдела исследований HD KSOE, отметил важность сотрудничества с классификационными обществами и международными регулирующими органами для разработки необходимых правил коммерческого использования ядерных двигателей.

Новая модель обладает улучшенной экономической эффективностью и безопасностью. В отличие от традиционных судов, атомному контейнеровозу не нужны выхлопные системы двигателя или топливные баки, что позволяет оптимизировать пространство для размещения дополнительных контейнеров.

HD KSOE также заключила соглашение с британской компанией Core Power и американскими Southern Company и TerraPower для разработки SMR, ориентированного на морское применение. Реактор будет основан на технологии быстрого реактора с расплавленным натрием, пишет oenergetice.

Уточнения

Конте́йнер (англ. container, от англ. contain — «содержать в себе, иметь в своём составе, включать, вмещать»; буквально «вместилище, ёмкость») — вид тары для хранения и перевозки грузов.





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