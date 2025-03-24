Без выхлопных труб и топливных баков: корейцы создали уникальный контейнеровоз

Южнокорейская компания Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) представила новую модель контейнеровоза, которая использует небольшой модульный ядерный реактор (SMR) в качестве привода.
Основная цель этого новшества — снижение выбросов углекислого газа в морских контейнерных перевозках, так как мировое судоходство в год потребляет около 350 миллионов тонн ископаемого топлива, что составляет примерно 3% от глобальных выбросов CO2.
На февральском саммите в США компания продемонстрировала судно, способное перевозить 15 тысяч TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц). Пак Санмин, руководитель отдела исследований HD KSOE, отметил важность сотрудничества с классификационными обществами и международными регулирующими органами для разработки необходимых правил коммерческого использования ядерных двигателей.
Новая модель обладает улучшенной экономической эффективностью и безопасностью. В отличие от традиционных судов, атомному контейнеровозу не нужны выхлопные системы двигателя или топливные баки, что позволяет оптимизировать пространство для размещения дополнительных контейнеров.
HD KSOE также заключила соглашение с британской компанией Core Power и американскими Southern Company и TerraPower для разработки SMR, ориентированного на морское применение. Реактор будет основан на технологии быстрого реактора с расплавленным натрием, пишет oenergetice.
Конте́йнер (англ. container, от англ. contain — «содержать в себе, иметь в своём составе, включать, вмещать»; буквально «вместилище, ёмкость») — вид тары для хранения и перевозки грузов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.