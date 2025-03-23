Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как предотвратить нападение долгоносиков на клубнику: полезные советы
ТОП-5 грузовиков для деревни в СССР
Цвет ягод имеет значение — какие сорта крыжовника станут украшением сада и закатки
Электромобиль дешевле смартфона? Dacia шокирует ценой новинки
Летайте налегке и бесплатно: секретное изобретение, о котором не знают авиакомпании
Волны-призраки: эта прическа станет хитом 2025 года — раскрываем секрет
Страх перед неизбежным: дочь Заворотнюк откровенно рассказала о своей беременности
Йогуртовый пирог, от которого без ума вся Бразилия: готовится мгновенно
Выливали в раковину: осадок этого напитка оказался эликсиром молодости

Революция в мире сладостей: кондитеры начали использовать три способа в переработке какао

1:29
Экономика

В последнее время переработка какао претерпевает изменения, и компании начинают использовать не только бобы, но и другие части плодов.

Какао-бобы
Фото: flickr.com by Fotos GOVBA from Bahia/Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Какао-бобы

Сегодня мякоть и кожура тоже могут внести важный вклад в создание продуктов, при этом сокращая количество отходов.

Существуют три основных способа, которыми компании меняют подход к переработке какао. Первый — это использование мякоти, обычно обезвоженной и измельченной в порошок, для напитков и закусок. Второй способ заключается в извлечении сахаров из мякоти и использовании их как "нерафинированного сахара". Третий способ — переработка кожуры, которая измельчается и используется для получения какао с большим содержанием клетчатки.

Некоторые компании, такие как швейцарский Barry Callebaut, уже предлагают продукты, в которых используются все части плодов какао для производства сладостей и напитков. Lindt & Sprüngli совместно с швейцарско-ганским стартапом Koa создала шоколадный батончик с добавлением мякоти. Blue Stripes занимается переработкой какао с 2017 года.

Что касается потребителей, успех этих инициатив зависит от их реакции. Чтобы улучшить восприятие продуктов, компании могут учитывать результаты исследований, которые показывают, что потребители интересуются такими товарами, пишет ilfattoalimentare.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Садоводство, цветоводство
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы Аудио 
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Домашние животные
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Последние материалы
Как предотвратить нападение долгоносиков на клубнику: полезные советы
ТОП-5 грузовиков для деревни в СССР
Цвет ягод имеет значение — какие сорта крыжовника станут украшением сада и закатки
Электромобиль дешевле смартфона? Dacia шокирует ценой новинки
Летайте налегке и бесплатно: секретное изобретение, о котором не знают авиакомпании
Революция в мире сладостей: кондитеры начали использовать три способа в переработке какао
Страх перед неизбежным: дочь Заворотнюк откровенно рассказала о своей беременности
Волны-призраки: эта прическа станет хитом 2025 года — раскрываем секрет
Йогуртовый пирог, от которого без ума вся Бразилия: готовится мгновенно
Выливали в раковину: осадок этого напитка оказался эликсиром молодости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.