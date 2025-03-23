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Вместо пустыни — озеленение: как Казахстан борется с последствиями катастрофы на Арале

1:29
Экономика

Согласно данным управления природных ресурсов, в 2025 году Казахстан продолжит масштабные проекты восстановления экосистемы на территории Аральского моря.

Пустыня
Фото: commons.wikimedia.org by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пустыня

Увеличение лесных насаждений на площади 13 250 га с 4 миллионами саженцев саксаула уже проведено, а также были посеяны 217,5 тонн семян. Эти работы ведутся в рамках акции "Чистый Казахстан" с участием различных компаний.

Аким Аральского района Кызылординской области Аманжол Онгарбаев рассказал о посеве саксаула на территории Аральского моря. Он отметил, что когда-то здесь ловили рыбу на глубине 60 метров, а сегодня эта зона превратилась в пустыню. Соленая пыль высохшего моря представляет опасность для местного климата и близлежащих деревень. Чтобы предотвратить последствия этого процесса, ежегодно проводится посев саксаула.

Весной 2024 года на пустынной территории было высажено 19 531 000 саженцев саксаула черного, и осенний контроль показал их урожайность на уровне 26%. В планах на текущий год — высадка саксаула на 15 000 га и повторное посев семян на 85 000 га, пишет inbusiness.

Уточнения

Саксау́л (лат. Halóxylon) — род древесных растений подсемейства Маревые (Chenopodioideae) семейства Амарантовые (Amaranthaceae). Образует пустынно-древесные заросли — саксаульные леса («саксаульники»), площадь которых в южном Казахстане составляет около 15 млн га.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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