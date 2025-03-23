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Медь и золото: два металла, которые постоянно лихорадит

1:55
Экономика

Спотовые цены на золото упали на 0,5% до 3 029,61 доллара за унцию, а фьючерсы на золото, которые истекают в мае, снизились на 0,2% до 3 037,09 доллара за унцию.

Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Ранее на этой неделе золото достигало рекордных 3 057,51 доллара за унцию.

Давление на золото оказал укрепляющийся доллар, несмотря на сохраняющийся спрос на безопасные активы. Падение цен связано с восстановлением доллара после заседания Федеральной Резервной Системы, где было принято решение оставить процентные ставки без изменений на фоне неопределенности в экономике и вопросов, связанных с пошлинами Дональда Трампа.

Цены на металлы в целом находились под давлением из-за сильного доллара. Фьючерсы на платину упали на 0,7% до 987,15 доллара за унцию, а на серебро — на 0,8% до 33,735 доллара за унцию.

Что касается меди, ее цены упали после значительного роста, вызванного спекуляциями о возможных ограничениях поставок из-за пошлин Трампа. Базовые фьючерсы на медь снизились на 0,2% до 9 910,30 долларов за тонну, а майские фьючерсы упали на 0,3% до 5,1020 долларов за фунт.

В Китае несколько медеплавильных заводов приостановили работу из-за нехватки медного концентрата, что может привести к росту цен на медь в ближайшем будущем, пишет investing.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ  troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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