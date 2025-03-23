Аммиачный бум: Казахстан раскрыл карты нового проекта на $1,35 миллиарда

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Казахстане стартует строительство завода по производству аммиака и карбамида.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

Проект будет реализован в рамках инвестиционного соглашения между совместным предприятием QazaqGaz и компанией ESTA под названием Qazesta Fertilizers. Стоимость проекта составляет $1,35 миллиарда.

Завод разместится в Мангистауской области, что обеспечит удобные условия для экспорта через Каспийское море. Строительство планируется завершить за три с половиной года. В результате запуска завода будет создано 400 постоянных рабочих мест, а в процессе строительства будут задействованы 3 тысячи человек.

На данный момент в Казахстане производят три вида удобрений: аммиачную селитру, аммофос и сульфат аммония. Однако отечественные мощности покрывают только половину потребности в 3,2 миллиона тонн. Реализация нового проекта по производству карбамида поможет снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность страны, а также положительно скажется на развитии сельского хозяйства, пишет forbes.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.





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