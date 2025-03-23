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Битва титанов за литий: Безос и Гейтс бросают вызов Китаю в Конго

1:57
Экономика

Компания KoBold Metals (США), поддерживаемая миллиардерами Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом, обратилась к правительству Демократической Республики Конго с предложением разработать одно из крупнейших в мире месторождений лития.

Литий
Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Литий

Это первая попытка крупной американской горнодобывающей компании инвестировать в эту центральноафриканскую страну на фоне обсуждений о возможном партнерстве в сфере добычи полезных ископаемых и безопасности.

KoBold предложила выкупить лицензию на добычу полезных ископаемых и решить затянувшийся конфликт между австралийской AVZ Minerals и китайской Zijin Mining Group. Этот конфликт приостановил инвестиции в проект Roche Dure, который мог бы стать крупным производителем металла для аккумуляторов.

Главный юрисконсульт KoBold отметил в письме президенту Конго, что месторождение "имеет потенциал стать крупным литиевым рудником" и компания желает развивать этот актив. KoBold реализует более 70 геологоразведочных проектов по всему миру.

Ситуация осложняется тем, что Zijin планирует открыть первую в Конго литиевую шахту в 2026 году, рядом с участком, на который претендует KoBold. Цены на литий упали более чем на 80% по сравнению с пиком 2022 года, но китайские компании продолжают наращивать производство в Африке.

KoBold заявила, что для реализации плана AVZ потребуется "соответствующая компенсация" и передача всех ее интересов в Конго. После разрешения всех споров, Zijin будет разрабатывать северную часть месторождения, а KoBold — южную. Кроме того, KoBold предложила, чтобы конголезское правительство стало миноритарным акционером любого совместного предприятия, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго — государство в Центральной Африке. Столица и крупнейший город страны — Киншаса.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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