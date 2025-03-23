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Инвестировать в валлийского дракона: почему эти золотые монеты — клад для коллекционеров

1:21
Экономика

В Уэльсе (Великобритания) впервые за более чем 25 лет успешно добыто золото.

Золото
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золото

В честь этого события в начале следующего месяца будут проданы три коллекционные золотые монеты "Tyn-y-Cornel" тому, кто предложит самую высокую цену. Золото было добыто на руднике Клогау-Сент-Дэвид, известном производством обручальных колец для королевской семьи.

Компания Alba Mineral Resources, получившая права на добычу в 2018 году, начала первую программу взрывных работ.

В честь первой партии золота выпущены три 24-каратные золотые монеты весом 31,1 грамма, с изображением валлийского дракона с одной стороны и с обратной — шахтеров. Первая монета будет выставлена на онлайн-аукцион с 30 марта по 3 апреля. Коллекционеры ожидают высокий интерес к этим монетам, изготовленным из валлийского золота.

Председатель Alba отметил, что это открытие — результат огромной работы команды. Всего будет выпущено 10 монет, и ожидается, что их цена на открытом рынке будет значительно выше текущей стоимости золота, которая превышает 3000 долларов за унцию, пишет dailypost.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ  troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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