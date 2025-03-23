Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французские ученые сделали открытие, которое может изменить производство экологически чистой энергии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain водород

В Фольшвиллере, в регионе Мозель, они обнаружили 46 миллионов тонн природного водорода. Это может стать новым источником безуглеродного топлива и изменить глобальные энергетические стратегии.

Исследование проводилось лабораторией георесурсов и CNRS во время поиска метана, но вместо этого на глубине 1250 метров они нашли огромное месторождение белого водорода. Этот вид водорода уже существует в природе и не требует промышленного производства, в отличие от "зеленого" и "серого" водорода.

Недавно найденное месторождение составляет более половины мирового годового производства "серого" водорода, но без вреда для экологии. При эффективной добыче белый водород может стать недорогим и экологически чистым источником энергии, исключающим выбросы CO₂. Оценочная стоимость открытия составляет около 92 миллиардов долларов.

Доктор Жак Пирон, участвовавший в исследовании, отметил, что природного водорода может быть гораздо больше, чем предполагается. Если удастся найти эффективные способы его добычи, это станет мощным источником чистой энергии, пишет interestingengineering.

Уточнения

Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1.





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