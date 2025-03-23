Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никаких прыжков и марафонов: программа ходьбы, после которой джинсы снова застёгиваются
Творожно-банановый кекс без излишеств — просто вкусно
Скандал с Брэдом Питтом: благотворительность обернулась многомиллионными исками
Бактерии, которые вы не видите, но с ними живете: вот зачем менять пластиковые губки для посуды
Не просто паста и сыр: вся правда о том, как собрать идеальную лазанью
Урожай разочаровал? Вот что превращает сладкие ягоды в кислые
Заказы на самолёты растут, а производители не справляются — что ждет авиацию
Весна — и кот с ума сошёл? Вот как это остановить
Как ускорить редис и вырастить крупные корнеплоды — 4 хитрых добавки

50 долларов за парижский стиль: французский бренд доказывает, что роскошь может быть доступной

1:14
Экономика

Французский люксовый ритейлер Printemps открыл свой первый магазин в США на этой неделе в Финансовом районе Нью-Йорка, приурочив открытие к началу весны.

шопинг
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
шопинг

Магазин занимает 5000 квадратных метров, предлагает широкий выбор товаров, включая одежду, обувь и косметику, и около 25% брендов здесь недоступны или редко встречаются в США.

Генеральный директор Printemps Жан-Марк Беллаиш отметил, что магазин выделяется благодаря уникальной архитектуре, сочетанию популярных и редких французских брендов и дополнительным услугам, таким как косметические процедуры и ремонт одежды.

Американский филиал ориентирован на впечатления: здесь есть вращающиеся витрины и концепции питания, включая ресторан итальянской кухни. Особая изюминка — Красная комната, украшенная мозаикой.

Американцы занимают третье место в мире по расходам на товары Printemps, уступая только французам и китайцам. В магазине также представлены более доступные товары для туристов и тех, кто хочет выглядеть стильно — можно сделать покупки в районе 50 долларов, пишет CNBC.

Уточнения

Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГБО – не такая уж и экономия: семь причин, почему водители отказываются от газа
Авто
ГБО – не такая уж и экономия: семь причин, почему водители отказываются от газа
5 популярных мест, которые разочаровывают туристов — вы удивитесь
Туризм
5 популярных мест, которые разочаровывают туристов — вы удивитесь Аудио 
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Авиация
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции Аудио 
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Последние материалы
Творожно-банановый кекс без излишеств — просто вкусно
Скандал с Брэдом Питтом: благотворительность обернулась многомиллионными исками
Бактерии, которые вы не видите, но с ними живете: вот зачем менять пластиковые губки для посуды
Не просто паста и сыр: вся правда о том, как собрать идеальную лазанью
Урожай разочаровал? Вот что превращает сладкие ягоды в кислые
Заказы на самолёты растут, а производители не справляются — что ждет авиацию
Весна — и кот с ума сошёл? Вот как это остановить
Как ускорить редис и вырастить крупные корнеплоды — 4 хитрых добавки
Автомобиль ломается быстрее из-за этих привычек – проверьте, не делаете ли вы их
Проблема секущихся концов? Вот как легко ей помочь — советы стилиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.