50 долларов за парижский стиль: французский бренд доказывает, что роскошь может быть доступной

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французский люксовый ритейлер Printemps открыл свой первый магазин в США на этой неделе в Финансовом районе Нью-Йорка, приурочив открытие к началу весны.

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Магазин занимает 5000 квадратных метров, предлагает широкий выбор товаров, включая одежду, обувь и косметику, и около 25% брендов здесь недоступны или редко встречаются в США.

Генеральный директор Printemps Жан-Марк Беллаиш отметил, что магазин выделяется благодаря уникальной архитектуре, сочетанию популярных и редких французских брендов и дополнительным услугам, таким как косметические процедуры и ремонт одежды.

Американский филиал ориентирован на впечатления: здесь есть вращающиеся витрины и концепции питания, включая ресторан итальянской кухни. Особая изюминка — Красная комната, украшенная мозаикой.

Американцы занимают третье место в мире по расходам на товары Printemps, уступая только французам и китайцам. В магазине также представлены более доступные товары для туристов и тех, кто хочет выглядеть стильно — можно сделать покупки в районе 50 долларов, пишет CNBC.

Уточнения

Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.





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