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Вкладчику на заметку: когда банк может не вернуть депозит

1:19
Экономика

Банк в 99,99% случаев обязан вернуть вкладчику деньги по первому требованию, но бывают исключения, отметил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Рубли
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рубли

Вкладчик может забрать средства как после окончания срока депозита, так и досрочно, но в последнем случае банк, скорее всего, пересчитает проценты по ставке до востребования, если не предусмотрены льготные условия. Если вклад позволяет частичное снятие, то деньги можно получить без закрытия счета.

Редкие случаи отказа связаны с банкротством банка или отзывом лицензии, тогда вкладчик должен обратиться в Агентство по страхованию вкладов. Возможна и временная задержка выдачи при нехватке ликвидности у банка, особенно если сумма крупная.

Средства могут быть недоступны, если вкладчик попал под финансовый мониторинг, налоговые проверки или уголовное расследование, также деньги могут арестовать по решению суда в случае долгов или алиментов.

Еще одной причиной отказа в выдаче могут стать ошибки в данных: потеря паспорта, некорректные реквизиты или смена документов без уведомления банка. В таком случае средства станут доступны только после исправления информации.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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