Секреты ценообразования: почему продукты могут подешеветь, а другие товары — подорожать

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс рубля относительно доллара действительно оказывает влияние на цены на продукты, сообщает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

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Она отмечает, что колебания валютного курса являются лишь одним из факторов, влияющих на ценообразование, и изменения курса не будут сразу же и заметно сказываться на розничных ценах.

В ближайшем будущем можно ожидать небольшое снижение цен на скоропортящиеся продукты, такие как фрукты, овощи и некоторые виды мяса и рыбы. Однако цены на непродовольственные товары, такие как одежда и обувь, сильнее подвержены изменениям валютного курса.

Мария Долгова пояснила, что импортируемые в Россию продукты формируют свои цены с учетом текущего курса рубля и поступают в магазины через несколько месяцев. Их стоимость зависит от:

цен, установленных иностранными производителями,

уровня инфляции,

затрат на транспортировку и логистику,

величины таможенных пошлин и косвенных налогов.

Она также отметила, что наблюдается рост цен на кофе и какао, что связано с ухудшением природных условий в регионах их производства, пишет "Прайм".

Кроме того, многие российские товары производятся с использованием иностранных компонентов, что тоже влияет на их стоимость.

Также Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве, предупреждает о возможном уменьшении упаковок масла, чая и шоколада в России. По его словам, производители могут снизить вес упаковок, например, конфет с 250 граммов до 200-220 граммов, или оставить прежний вес, но при этом увеличить цену.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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