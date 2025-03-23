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Рост цен замедляется? Что ждать от экономики весной

2:09
Экономика

В первой половине марта стало ясно, что рост цен замедляется. За неделю с 4 по 10 марта индекс потребительских цен составил 0,11%, а с 11 по 17 марта — всего 0,06%.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Зимой же рост составлял 0,2-0,3% за неделю. Хотя инфляция по сравнению с прошлым годом всё еще выше 10%, это связано с эффектом низкой базы. Если проецировать текущие недельные показатели на год с учетом сезонных колебаний, рост цен опускается ниже 6%, что является резким замедлением, пишут "Известия".

Одной из причин этого стало изменение на рынке труда. В 2024 году рынок был жестким для работодателей, с исторически низким уровнем безработицы и дефицитом кадров в большинстве секторов. Однако к концу года ситуация начала улучшаться. В 2025 году дефицита на рынке труда уже не наблюдается: по данным HeadHunter, в феврале на одну вакансию приходилось 5,1 соискателя, что указывает на сбалансированность рынка. Это отсутствие конкуренции за рабочие места может привести к снижению роста зарплат, что также способствует дезинфляции.

Большая часть отечественного товарного рынка по-прежнему зависит от импорта. Даже если компании не будут снижать цены в соответствии с колебаниями курса, они, по крайней мере, не будут торопиться с повышением цен. В ближайшие месяцы курс валют также станет дезинфляционным фактором.

Все эти факторы создают мощный "коктейль", способствующий снижению цен. Не исключено, что уже весной можно будет заметить дефляцию. Однако обратной стороной этого процесса является замедление экономики, что уже видно по показателям деловой активности. В таких условиях возможно, что уже в апреле Центральный банк начнет снижать процентные ставки.

Уточнения

Дефля́ция (от лат. deflatio «сдувание») — снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции. При этом анализируются цены в национальной валюте.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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