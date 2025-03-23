Забудьте о дилемме карьера или ребёнок: новый закон позволяет мамам работать и получать пособие

Женщины в России, недавно ставшие матерями, теперь могут совмещать работу и воспитание ребёнка, сохраняя при этом все положенные выплаты. Об этом kp.ru сообщила основатель HR-студии Ольга Тарасова.
С начала 2024 года изменения в Трудовом кодексе позволяют мамам работать на полный рабочий день, не теряя пособие по уходу за ребёнком.
Для этого необходимо обратиться к работодателю с заявлением, заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и оформить приказ о выходе на работу.
Если женщина хочет сменить место работы в декрете, у нее есть два варианта: заключить гражданско-правовой договор или устроиться на неполную ставку.
Эти изменения дают молодым мамам больше гибкости в выборе профессионального пути, позволяя совмещать карьеру и заботу о ребенке без финансовых потерь.
Отпуск по беременности и родам «декретный» или материнский отпуск (англ. maternity leave), — период времени, когда работающий человек освобождается от работы для подготовки к родам, восстановления работоспособности и ухода за новорождённым ребёнком. Во многих странах за этот период человеку полагается пособие в размере полной заработной платы.
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