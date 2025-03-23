Недоступно для моего поколения: как американка нашла счастье в Италии за 32 тыс. евро

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лорен Скотт, 29-летняя уроженка Огайо (США), прожила в Лос-Анджелесе 10 лет, работая фрилансером в киноиндустрии.

Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таунхаус

Еще в 2019 году она решила купить дом с бюджетом до 400 000 долларов, но столкнулась с трудностями из-за пандемии COVID-19 и высоких цен на жилье.

Вскоре она поняла, что купить дом в Калифорнии невозможно, Лорен начала искать варианты в других штатах, например, во Флориде, где живет её семья. Однако она не смогла найти подходящую работу, которая соответствовала бы её образу жизни. Разочарованная качеством жизни в США, она обратила внимание на Мексику, Португалию и Италию.

В итоге она выбрала Италию — нашла таунхаус с двумя спальнями и ванной в часе езды от Флоренции за 32 000 евро (около 34 905 долларов). Предыдущий владелец оставил дом полностью меблированным, но цена была низкой из-за необходимости ремонта бойлера для горячей воды.

Лорен взяла кредит на 20 000 долларов для покупки. Сделка была закрыта в августе 2022 года, а в ноябре она впервые увидела свой новый дом и была переполнена эмоциями, не веря, что стала собственницей жилья.

"Грустно осознавать, что мои родители могли бы купить дом, и мои бабушка с дедушкой тоже могли бы, но из-за инфляции это уже не так доступно для моего поколения в США", — говорит девушка.

Изначально она планировала сдавать дом в аренду, но решила, что не хочет иметь дело с возможными проблемами, пишет CNBC.

Уточнения

Таунха́ус (англ. townhouse от town — «небольшой город, поселок» и house — «здание») — малоэтажный жилой дом или общественное здание на несколько многоуровневых квартир, как правило, с изолированными входами (то есть без общего подъезда), получивший распространение в европейских городах и пригородах на территории застройки средней плотности. Каждая квартира таунхауса в большинстве случаев (но не обязательно) имеет отдельный вход с улицы, иногда гараж и небольшой палисадник.





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