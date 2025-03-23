Считаем хвосты! Где и сколько горбуши теперь можно ловить на Сахалине

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Сахалине для рыболовов-любителей увеличили суточную норму вылова горбуши — теперь можно ловить до пяти хвостов вместо трех.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Рыболов

Это изменение закреплено в приказе Министерства сельского хозяйства РФ, опубликованном 21 марта.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил разрешить любительскую рыбалку на специально отведенных участках, что позволит рыбаку заниматься любимым хобби без необходимости покупать путевки.

Кроме того, расширен перечень территорий, где разрешен лов рыбы. К уже существующим зонам добавлены новые участки в Долинском, Александровск-Сахалинском, Томаринском, Холмском, Невельском, Курильском и Смирныховском районах, пишет sakh.online.

Уточнения

Хо́бби (от англ. hobby — увлечение, любимое дело) или увлече́ние — вид человеческой деятельности, которым занимаются на досуге, для наслаждения.



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