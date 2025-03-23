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Как простой россиянин может получить пенсию в 100 тысяч рублей: условия и возможности

1:24
Экономика

Для того чтобы получать ежемесячную пенсию в размере 100 тысяч рублей, россиянину необходимо накопить не менее 625 пенсионных баллов к моменту выхода на заслуженный отдых.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на информацию Социального фонда РФ. При текущей стоимости одного пенсионного коэффициента, которая составляет 145,69 рубля, для достижения этой цели потребуется трудовой стаж продолжительностью 62,5 года.

Однако существуют и другие способы увеличить количество баллов. Например, если отложить оформление пенсии на восемь лет после достижения пенсионного возраста, количество баллов может быть увеличено в два раза.

Кроме того, дополнительные баллы начисляются за определенные социально значимые периоды жизни. К ним относятся прохождение военной службы, уход за ребенком до достижения им возраста 1,5 года, уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или гражданином старше 80 лет.

Таким образом, даже при отсутствии длительного трудового стажа у россиян есть возможность увеличить свои пенсионные накопления и приблизиться к желаемому уровню дохода после выхода на пенсию.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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