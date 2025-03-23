Триллионы рублей на подходе: 12 российских компаний объявили дивиденды

3:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году российские компании планируют выплатить дивиденды на сумму, исчисляемую триллионами рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

РБК подготовил подробный календарь предстоящих выплат, а также прогнозы по дивидендным событиям.

Среди компаний, привлекающих внимание инвесторов, — группа "Черкизово", которая завершает прием заявок на покупку акций 4 апреля. По итогам прошлого года совет директоров рекомендовал выплатить 98,92 рубля на акцию, что при текущих ценах обеспечивает доходность в 2,71%.

Золотодобывающая компания "Полюс" также готовится к выплатам. Последний день для приобретения акций — 24 апреля. Дивиденды составят 730 рублей на акцию, а доходность достигнет 3,85%.

Банк "Авангард" завершает прием заявок 25 апреля. Совет директоров одобрил выплату 28,5 рубля на акцию, что соответствует доходности 3,56%. В тот же день заканчивается период покупки акций ПАО "НОВАТЭК", где дивиденды составят 46,65 рубля на акцию с доходностью 3,57%.

"Яндекс" также привлекает внимание инвесторов. Последний день для покупки акций — 25 апреля. По итогам 2024 года выплаты составят 80 рублей на акцию, а доходность — 1,73%.

Центр международной торговли (ЦМТ) завершает прием заявок 18 апреля. Дивиденды составят 0,88353 рубля на акцию, обеспечивая доходность 6,29% для обыкновенных и 7,6% для привилегированных акций.

"Группа ЛСР" завершает продажу акций 28 апреля. Совет директоров рекомендовал выплатить 78 рублей на акцию, что при текущих котировках дает доходность 8,77%.

Компания "Т-технологии" завершает прием заявок 15 мая. Дивиденды составят 32 рубля на акцию с доходностью 0,89%.

"ИнтерРАО" завершает продажу акций 6 июня. Совет директоров рекомендовал выплатить 0,353757 рубля на акцию, что соответствует доходности 9,47%.

Химический холдинг "ФосАгро" также завершает продажу акций 6 июня. Дивиденды составят 171 рубль на акцию с доходностью 2,59%.

Банк "Санкт-Петербург" завершает прием заявок 2 мая. Дивиденды составят 29,72 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную, с доходностью 7,31% и 0,27% соответственно.

"Корпоративный центр ИКС 5" завершает продажу акций 8 июля. Совет директоров рекомендовал выплатить 648 рублей на акцию, что обеспечивает доходность 17,78%.

Уточнения

Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.



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