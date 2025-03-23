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Обед по расписанию: российский алюминий и медь хлынули в Европу

1:05
Экономика

Евросоюз увеличил закупки алюминия и меди из России, но снизил импорт никеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Провода
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MG_9973_small_Cable.jpg by A1c3b2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Провода

В январе 2025 года поставки российского алюминия в ЕС выросли на 27% по сравнению с декабрем 2024 года и достигли €70,2 млн. Однако в годовом выражении объём импорта снизился на 7%.

Ситуация с медью схожая: её закупки за месяц увеличились в 1,5 раза, до €20,8 млн, но по сравнению с январем 2024 года поставки упали более чем в два раза.

В то же время импорт никеля сократился: за месяц — на 15%, до €70 млн, а в годовом выражении — на 23%.

Такая динамика может быть связана с изменением потребностей европейских промышленных предприятий, рыночными колебаниями цен и санкционными мерами.

Уточнения

Медь — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки).

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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