Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бесконечные швы и золотые узоры: от какой плитки в ванной пора отказаться
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Toyota и Subaru объединяются: что ждать от их совместного электрокара
Запах из детства: готовим нежные дрожжевые булочки с ореховой начинкой, от которых невозможно оторваться
Работа без жалоб: как муравьи создают сложные колонии с рабами
Нуско — идеальное место для медленного туризма: открываем тайны и красоты итальянской глубинки
Киркоров разоблачил богомола в шоу Маска: узнал почти сразу
Зачатие без стресса: шаги, которые помогут вам подготовить организм к беременности
Маленькие зубы, большие проблемы: как отучить щенка от покусов, не испортив отношения

100 тысяч рублей пенсии: сколько лет придется работать

1:32
Экономика

Размер пенсии в России редко достигает шестизначных значений, но теоретически это возможно. Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал в интервью ТАСС, какие условия необходимо выполнить, чтобы выйти на пенсию с выплатами в 100 тысяч рублей.

Пожилые люди
Фото: flickr.com by Ernst Vikne, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пожилые люди

Ключевые требования

По словам Гаврилова, при действующей пенсионной системе рассчитывать на такую сумму могут только те, кто в течение всей трудовой деятельности получал официальную зарплату не ниже 230 тысяч рублей. Помимо этого, необходимо:

  • Непрерывный стаж работы не менее 64 лет.
  • Отсрочка выхода на пенсию до 75 лет.

"Все отклонения от этих параметров ведут к существенному снижению итоговой суммы", — подчеркнул Гаврилов.

Страховая пенсия и коэффициенты

Депутат напомнил, что граждане могут рассчитывать на страховую пенсию по старости при выполнении базовых условий:

  • Минимальный страховой стаж - 15 лет (с 2025 года).
  • Минимальный индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) - 30.

Однако для пенсии в 100 тысяч рублей требуется существенно превышать эти минимальные значения.

Ранее ТАСС опубликовало результаты опроса "Банки.ру", согласно которым россияне считают 100 тысяч рублей комфортной суммой для пенсионных выплат.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Обсудить
Сейчас читают
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней
Новости спорта
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней Аудио 
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Домашние животные
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас Аудио 
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Слепая вера в НАТО: как никчёмные британские инструкторы погубили солдат ВСУ Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
С кем дружит мята, а кого уничтожает? Ошибки садоводов, которых можно избежать
Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку
Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку
Последние материалы
Бесконечные швы и золотые узоры: от какой плитки в ванной пора отказаться
100 тысяч рублей пенсии: сколько лет придется работать
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Toyota и Subaru объединяются: что ждать от их совместного электрокара
Запах из детства: готовим нежные дрожжевые булочки с ореховой начинкой, от которых невозможно оторваться
Работа без жалоб: как муравьи создают сложные колонии с рабами
Нуско — идеальное место для медленного туризма: открываем тайны и красоты итальянской глубинки
Киркоров разоблачил богомола в шоу Маска: узнал почти сразу
Зачатие без стресса: шаги, которые помогут вам подготовить организм к беременности
Маленькие зубы, большие проблемы: как отучить щенка от покусов, не испортив отношения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.