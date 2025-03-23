100 тысяч рублей пенсии: сколько лет придется работать

Размер пенсии в России редко достигает шестизначных значений, но теоретически это возможно. Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал в интервью ТАСС, какие условия необходимо выполнить, чтобы выйти на пенсию с выплатами в 100 тысяч рублей.
По словам Гаврилова, при действующей пенсионной системе рассчитывать на такую сумму могут только те, кто в течение всей трудовой деятельности получал официальную зарплату не ниже 230 тысяч рублей. Помимо этого, необходимо:
"Все отклонения от этих параметров ведут к существенному снижению итоговой суммы", — подчеркнул Гаврилов.
Депутат напомнил, что граждане могут рассчитывать на страховую пенсию по старости при выполнении базовых условий:
Однако для пенсии в 100 тысяч рублей требуется существенно превышать эти минимальные значения.
Ранее ТАСС опубликовало результаты опроса "Банки.ру", согласно которым россияне считают 100 тысяч рублей комфортной суммой для пенсионных выплат.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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