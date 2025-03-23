100 тысяч рублей пенсии: сколько лет придется работать

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Размер пенсии в России редко достигает шестизначных значений, но теоретически это возможно. Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал в интервью ТАСС, какие условия необходимо выполнить, чтобы выйти на пенсию с выплатами в 100 тысяч рублей.

Фото: flickr.com by Ernst Vikne, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пожилые люди

Ключевые требования

По словам Гаврилова, при действующей пенсионной системе рассчитывать на такую сумму могут только те, кто в течение всей трудовой деятельности получал официальную зарплату не ниже 230 тысяч рублей. Помимо этого, необходимо:

Непрерывный стаж работы не менее 64 лет .

работы не менее . Отсрочка выхода на пенсию до 75 лет.

"Все отклонения от этих параметров ведут к существенному снижению итоговой суммы", — подчеркнул Гаврилов.

Страховая пенсия и коэффициенты

Депутат напомнил, что граждане могут рассчитывать на страховую пенсию по старости при выполнении базовых условий:

Минимальный страховой стаж - 15 лет (с 2025 года).

- 15 лет (с 2025 года). Минимальный индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) - 30.

Однако для пенсии в 100 тысяч рублей требуется существенно превышать эти минимальные значения.

Ранее ТАСС опубликовало результаты опроса "Банки.ру", согласно которым россияне считают 100 тысяч рублей комфортной суммой для пенсионных выплат.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

