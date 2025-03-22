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Турция спасает лиру от краха — что будет дальше

1:06
Экономика

Центральный банк Турции за последние три дня вмешался в рынок, потратив 26 миллиардов долларов для поддержки курса лиры, которая обвалилась на фоне политической нестабильности.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

По данным Habertürk, доллар завершил неделю с ростом на 3,2% по отношению к лире, хотя действия Центрального банка ограничили его рост, пишет Газета.Ru

В четверг банк провел интервенции на 12 миллиардов долларов, а в четверг и пятницу — на 14 миллиардов.

На фоне этих событий 19 марта задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу — его обвинили в коррупции и арестовали на четыре дня. Это вызвало массовые акции протеста, а курс лиры рекордно упал. Имамоглу — один из лидеров оппозиционной партии и главный соперник президента Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста ему аннулировали диплом, так как по законам Турции человек без высшего образования не может быть избран президентом.

Уточнения

Интерве́нция (лат. interventio — вмешательство) — военное, политическое, информационное или экономическое вмешательство.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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