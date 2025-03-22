Санкции не помеха: Сербия раскрыла секрет роста торговли с Россией

Министр правительства Сербии Ненад Попович считает, что спад товарооборота между Россией и Сербией, возникший из-за санкций, стабилизируется к концу года.
В 2022 году товарооборот двух стран составил 4,2 миллиарда долларов, а в 2024 году он снизился до 2,4 миллиарда.
Попович отметил, что у России и Сербии есть большой потенциал для сотрудничества в таких областях, как новые технологии, цифровизация, роботостроение и фармацевтика. Он уверен, что заложено хорошее основание для дальнейшего роста и что сотрудничество между правительствами и президентами будет способствовать активизации предпринимателей на обоих рынках, пишет РИА Новости.
Фармаце́втика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими проблемами процесса изготовления лекарственных средств и субстанций.
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