Санкции не помеха: Сербия раскрыла секрет роста торговли с Россией

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр правительства Сербии Ненад Попович считает, что спад товарооборота между Россией и Сербией, возникший из-за санкций, стабилизируется к концу года.

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В 2022 году товарооборот двух стран составил 4,2 миллиарда долларов, а в 2024 году он снизился до 2,4 миллиарда.

Попович отметил, что у России и Сербии есть большой потенциал для сотрудничества в таких областях, как новые технологии, цифровизация, роботостроение и фармацевтика. Он уверен, что заложено хорошее основание для дальнейшего роста и что сотрудничество между правительствами и президентами будет способствовать активизации предпринимателей на обоих рынках, пишет РИА Новости.

Уточнения

Фармаце́втика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими проблемами процесса изготовления лекарственных средств и субстанций.





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