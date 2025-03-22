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11 лет спустя Крым поражает воображение — изменения налицо

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Экономика

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что украинцы, которые решат посетить Крым, не узнают его после одиннадцати лет изменений.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

Он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который утверждает, что без украинцев в Крыму "умирает" жизнь и что там "11 лет нет туризма".

Константинов отметил, что Крым изменился в лучшую сторону, и что у них есть много чего показать, чтобы опровергнуть слова Зеленского. По его мнению, Крым стал примером эффективного развития.

Глава республики Сергей Аксенов добавил, что после воссоединения с Россией полуостров посетили 67 миллионов туристов, и это одно из самых популярных направлений для отдыха. В ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, чтобы принимать свыше десяти миллионов туристов ежегодно

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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