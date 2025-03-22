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Попович раскрыл детали: почему для Сербии российский газ станет особенным

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Экономика

Договор между Россией и Сербией о газоснабжении, который должен быть подписан в конце мая, обещает дать Белграду привилегированные условия.

Флаг Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сербии

Министр без портфеля в сербском кабмине Ненад Попович сообщил на брифинге после переговоров с Максимом Орешкиным, что Сербия всегда будет самым привилегированным партнером России в Европе по газоснабжению.

Орешкин также отметил, что в рамках визита сербского лидера Александра Вучича в Москву 9 мая запланированы его переговоры с президентом Владимиром Путиным. Ранее Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия ценит братские отношения с Сербией, которые проверены временем, и отмечал, что Сербия отказалась от санкций против России, пишет РИА Новости.

Уточнения

Бри́финг (от англ. brief «краткий») или инструкта́ж — краткое мероприятие, в ходе которого организатор доводит до присутствующих некую информацию.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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