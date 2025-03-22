До 1 млн рублей: эксперты предсказали взлёт спроса на эти авто весной 2025 года

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич прогнозирует, что подержанные автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей станут самыми востребованными весной 2025 года.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Он отметил, что в этом сегменте ценообразование более стабильно и нет неоправданных ожиданий.

По его словам, недорогие автомобили с пробегом будут в особом спросе. Директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов согласен с этой точкой зрения, добавляя, что доля продаж новых автомобилей упадет сильнее, чем у машин с пробегом, поскольку последние являются более стабильным сегментом.

Также автоэксперт Никита Марголин упомянул, что сохранение ключевой ставки на уровне 21% может ограничить покупательскую способность россиян и снизить спрос на автомобили. В итоге, по его прогнозам, отечественный рынок в 2025 году может выйти на уровень 1,1-1,2 миллиона машин. Всё будет зависеть от курса рубля и позиции Центробанка, пишет ТАСС.

Уточнения

Сегмент (от лат. segmentum — отрезок, полоса, от seco — режу, рассекаю) — часть чего-либо. В экономике — сегмент рынка.



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