Трамп нашёл $5 млрд за день: распродажа золотых виз бьёт рекорды

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

США за один день продали 1000 "золотых виз" по цене 5 миллионов долларов каждая.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Министр торговли Говард Латник сообщил, что общая сумма продажи составила 5 миллиардов долларов, пишет Газета.Ru.

Вырученные средства пойдут на сокращение дефицита американского бюджета. Президент Дональд Трамп в феврале анонсировал эту программу, отметив, что для её реализации не нужно утверждение Конгресса — всё легально. Он подчеркнул, что деньги от продаж "золотых" ВНЖ могут помочь погасить дефицит бюджета. Кстати, существующая программа виз EB-5 для зарубежных инвесторов будет закрыта.

Ранее сообщалось, что Илон Маск призвал сотрудников держаться за свои акции. Акции Tesla упали на 2% на этой неделе и на 33% за последний месяц, что привело к значительным потерям в его состоянии, так как около 60% его богатства связано с акциями и опционами Tesla.

Уточнения

Вид на жительство (ВНЖ) — документ, подтверждающий право на долгосрочное проживание на территории государства лица, не являющегося гражданином данного государства — то есть иностранного гражданина либо лица без гражданства.





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