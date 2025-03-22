Бельгийский щит: как маленькая страна защищает миллиарды России

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам главного экономиста "Ренессанс Капитал" Олега Кузьмина, шансы Запада отобрать замороженные золотовалютные резервы России крайне низки.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Большая часть этих средств находится под юрисдикцией Бельгии, которая не хочет их экспроприировать.

Кузьмин отметил, что на данный момент вероятность конфискации мизерная. Бельгия опасается, что такие действия могут подорвать доверие к своим финансовым институтам. Принцип неприкосновенности собственности — это важно для них, пишет РИА Новости.

С начала 2022 года западные страны ввели санкции против России, заморозив активы на сумму около 300 миллиардов долларов в ответ на политические действия страны. Кстати, недавно госсекретарь Марко Рубио заявил, что США готовы обсудить замороженные активы с Россией, но только после урегулирования ситуации на Украине.

Уточнения

Юрисди́кция (лат. jurisdictio) — пределы компетенции того или иного суда, включая церковный суд, либо органа государственной власти.





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