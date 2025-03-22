Сеул сделал ставку на других поставщиков? Россия стремительно теряет угольный рынок Южной Кореи

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам февраля 2025 года поставки каменного угля из России в Южную Корею упали до самых низких значений за последние четыре года.

Фото: commons.wikimedia.org by Peruanec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Находкинский торговый порт

По данным РИА Новости, Корея импортировала уголь на сумму 112,2 миллиона долларов, что является минимальным уровнем с февраля 2021 года, когда закупки составили 99,7 миллиона долларов.

За месяц объем закупок сократился на 19%, а в годовом выражении — в 2,3 раза. Из всего объема больше всего Сеул закупал битуминозный уголь — на 105,3 миллиона долларов, который используется для выработки электроэнергии и запуска поездов. Антрацита купили на 6,9 миллиона долларов, он применим для обогрева домов и в промышленности.

Россия заняла четвертое место в импорте угля для Южной Кореи, а в тройке лидеров оказались Австралия, Индонезия и Колумбия. США замкнули пятерку.

Уточнения

Сеу́л — столица и крупнейший город Республики Корея. Образует единственный в стране город особого подчинения, разделённый на 25 самоуправляемых районов.



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