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Не покупайте, но не жгите! Илон Маск обратился к противникам Tesla

1:20
Экономика

Комментируя недавние нападения на дилерские центры Tesla., Илон Маск отметил:

Дональд Трамп и Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Илон Маск

"Если вы читаете новости, то это похоже на Армагеддон".

Он сказал, что не может пройти мимо телевизора, не увидев горящий Tesla, и призвал людей не сжигать автомобили, даже если они не хотят их покупать.

Несмотря на трудности, Маск призвал сотрудников держаться за свои акции. Акции Tesla упали на 2% на этой неделе и на 33% за последний месяц, что привело к значительным потерям в его состоянии, так как около 60% его богатства связано с акциями и опционами Tesla.

Всё это происходит в то время, когда Маск пытается совмещать роль генерального директора Tesla с руководством другими компаниями и Департаментом эффективности государственного управления (DOGE) при администрации Дональда Трампа. Некоторые аналитики считают, что его связи с Трампом также способствовали проблемам Tesla.

Инициатива DOGE вызвала недовольство среди клиентов Tesla, и компания столкнулась с протестами по всему миру, особенно в США и Канаде. Продажи в первом квартале упали, а крупная автомобильная выставка исключила Tesla из своей программы, чтобы избежать протестов, пишет Quartz.

Уточнения

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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