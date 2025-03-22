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Затмил Сингапур? Тайвань взошёл на вершину азиатского рейтинга счастья

1:40
Экономика

Тайвань оказался самым счастливым местом в Азии по версии Доклада о мировом счастье за 2025 год, опубликованного в четверг. 

Завтрак
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Завтрак

В этом году он занял 27-е место среди 147 стран, поднявшись с 31-го места в прошлом году и обойдя Сингапур.

На первом месте в мировом рейтинге снова оказались страны Северной Европы: Финляндия удерживает лидерство уже восьмой год подряд, за ней следуют Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.

Доклад составлен ведущими экспертами в области благополучия и основывается на данных Всемирного опроса Gallup, который измерял самооценку людей на протяжении трех лет с 2022 по 2024.

В исследовании проанализированы шесть ключевых факторов: валовой внутренний продукт на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и коррупция. Эти переменные помогают лучше понять различия в уровне счастья между странами.

Среди самых счастливых мест в Азии также оказались Сингапур, Вьетнам, Таиланд, Япония, Филиппины, Республика Корея, Малайзия, Китай и Монголия.

Директор Исследовательского центра благополучия Оксфордского университета Ян-Эммануэль Де Неве отметил, что совместное питание и доверие к другим людям оказываются более надежными показателями благополучия, чем традиционные факторы, такие как здоровье и богатство, пишет CNBC.

Уточнения

Кита́йская Респу́блика в международном контексте именует себя либо Кита́йская Респу́блика (Тайва́нь), либо просто Тайва́нь (по названию острова, составляющего бо́льшую часть контролируемой республикой территории) — частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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