Продовольственный апокалипсис? К чему приведёт решение минсельхоза США

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство сельского хозяйства США решило отменить поставки продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может осложнить работу продовольственных банков по всей стране.

Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Продукты, содержащие питательные вещества

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post. По словам Винса Холла, главного специалиста по связям с правительством организации Feeding America, многие местные продовольственные банки уже были в курсе временной отмены поставок сыра и мяса.

Ранее администрация президента Дональда Трампа также объявила о сокращении финансирования на 1 миллиард долларов для программ, поддерживающих школы и продовольственные банки, которые помогают приобретать свежие продукты у местных производителей.

Уточнения

Прямая поставка (дропшиппинг) — поставка товаров производителя при помощи специального посредника — дропшиппера.



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