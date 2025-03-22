Продовольственный апокалипсис? К чему приведёт решение минсельхоза США

Министерство сельского хозяйства США решило отменить поставки продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может осложнить работу продовольственных банков по всей стране.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post. По словам Винса Холла, главного специалиста по связям с правительством организации Feeding America, многие местные продовольственные банки уже были в курсе временной отмены поставок сыра и мяса.
Ранее администрация президента Дональда Трампа также объявила о сокращении финансирования на 1 миллиард долларов для программ, поддерживающих школы и продовольственные банки, которые помогают приобретать свежие продукты у местных производителей.
Прямая поставка (дропшиппинг) — поставка товаров производителя при помощи специального посредника — дропшиппера.
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