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Продовольственный апокалипсис? К чему приведёт решение минсельхоза США

0:45
Экономика

Министерство сельского хозяйства США решило отменить поставки продовольствия на сумму 500 миллионов долларов, что может осложнить работу продовольственных банков по всей стране.

Продукты, содержащие питательные вещества
Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Продукты, содержащие питательные вещества

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post. По словам Винса Холла, главного специалиста по связям с правительством организации Feeding America, многие местные продовольственные банки уже были в курсе временной отмены поставок сыра и мяса.

Ранее администрация президента Дональда Трампа также объявила о сокращении финансирования на 1 миллиард долларов для программ, поддерживающих школы и продовольственные банки, которые помогают приобретать свежие продукты у местных производителей.

Уточнения

Прямая поставка (дропшиппинг) — поставка товаров производителя при помощи специального посредника — дропшиппера.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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