90% на 10%: нефтяной гигант из России приходит в Конго

Правительство России внесло в Госдуму межправительственное соглашение с Республикой Конго о строительстве нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо".
Документ был подписан 28 сентября 2024 года в Москве и теперь ожидает ратификации. Согласно соглашению, за реализацию проекта отвечают две организации: российская ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго. Российская сторона будет владеть 90% в созданном совместном предприятии, в то время как конголезская — 10%.
Проект предполагает заключение концессионного соглашения на 25 лет с гарантированным тарифом на перекачку, что обеспечит стабильную загрузку трубопровода и возврат инвестиций. Трубопровод будет соединять крупнейшие города Конго — Пуэнт-Нуар и Браззавиль.
В соглашении также указано, что споры, касающиеся российской стороны, будут рассматриваться в Дубае, либо в Дубайском международном арбитражном центре, либо в арбитражном суде ad hoc, под его администрированием, пишет ТАСС.
Владельцем "Закнефтегазстрой-Прометея" является Александр Ильин.
Арбитражный суд ad hoc, или трете́йский суд — единоличный арбитр (третейский судья) или коллегия арбитров, избранные в согласованном порядке сторонами или назначенные Арбитражным учреждением для разрешения спора, возникшего из гражданско-правовых отношений.
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