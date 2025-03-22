Google платит по счетам: 13,4 млрд рублей уже взыскано Россией, но впереди новые долги

Роскомнадзор сообщил, что Google выплатила около 40% от общего объема наложенных штрафов, что составляет 13,4 млрд рублей из 32,8 млрд рублей.
Таким образом, неуплаченной остается сумма в 19,5 млрд рублей. Кроме того, Google должна выплатить еще около 50 млрд рублей кредиторам за блокировку российских аккаунтов, пишут "Известия".
Вот основные данные:
Эти сведения были обнародованы 21 марта 2025 года и подтвердили информацию, ранее распространенную в социальных сетях.
Проблемы с штрафами у Google начались еще в 2021 году из-за нарушений российского законодательства. Вопрос полного погашения долгов, включая обязательства по блокировке аккаунтов, остается открытым и может повлиять на дальнейшую деятельность компании в России. Одним из очевидных последствий погашения всех долгов может стать разблокировка YouTube.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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