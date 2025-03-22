Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
80 % полезного, 20 % вкусного: формула счастливого питания от диетологов
Забудьте про удлинитель: эти 10 устройств нужно подключать только к розетке
Если ваши волосы выпадают и ломаются, вам срочно нужны эти витамины
Не пропустите: звезда взорвётся и станет видна невооружённым глазом
Отдых в Стамбуле под угрозой? Что нужно знать о протестах и безопасности туристов
Ducati представляет лимитированный Panigale V4 Tricolore: доступно всего 1000 экземпляров
Карпин строит новую команду: Колобков рассказал, зачем сборной России матчи с Замбией
Алёна Водонаева показала, как выглядела в детстве
Как превратить обычный шиповник в роскошную розу? Секрет, о котором мало кто знает

Что объединяет успешных людей: Марк Кьюбан раскрыл главный секрет

2:30
Экономика

Марк Кьюбан никогда не боялся ошибок. Напротив, он с удовольствием рассказывает о своих провалах, превращая их в ценные уроки. На одной из конференций South by Southwest (SXSW) миллиардер и инвестор вспомнил один из самых громких провалов — неудачную попытку продавать сухое молоко. Проект рухнул почти мгновенно, поскольку продукт оказался невостребованным.

Mark Cuban (12825311555)
Фото: commons.wikimedia.org by JD Lasica from Pleasanton, CA, US, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Mark Cuban (12825311555)

Но если бы ему пришлось начать с нуля сегодня, выбор был бы очевиден: он бы полностью погрузился в изучение искусственного интеллекта.

"Если бы мне было 16, 18, 20 или 21 год, я бы тратил каждую минуту на изучение ИИ", — утверждает он.

Почему именно ИИ?

Потому что технологии проникают во все сферы жизни, и тот, кто умеет работать с искусственным интеллектом, получает конкурентное преимущество. По мнению Кьюбана, у молодых людей есть огромный потенциал не только для освоения ИИ, но и для его распространения.

Например, сервис NotebookLM: если молодой предприниматель научится с ним работать, он сможет предлагать малому бизнесу консультации за $25 в час, показывая, как повысить продуктивность с помощью ИИ.

"Те, кто действительно разберется в этом, будут на голову выше остальных", — убежден миллиардер.

Для него искусственный интеллект — не просто технология будущего, а инструмент для самореализации и создания ценности.

Настрой — главное условие успеха

Но одной технологии недостаточно. Кьюбан убежден: важнее всего правильный настрой.

"ИИ — не ответ, это инструмент", — подчеркивает он.

Дело не в самих технологиях, а в том, как их используют.

Этот принцип он применяет и в своих инвестициях. В популярном шоу Shark Tank (аналог "Кто хочет стать моим партнером?") миллиардер оценивает не только бизнес-идеи и перспективные продукты, но и самих предпринимателей. Главное для него — страсть и упорство.

"Я ищу человека, который настолько любит свой продукт, что искренне считает: продавая его, он делает мир лучше", — объясняет он.

Ошибки неизбежны, но это не повод останавливаться. Марк Кьюбан — живое тому доказательство. И для тех, кто хочет добиться успеха, это звучит как руководство к действию.

Уточнения

Марк Кьюбан (англ. Mark Cuban, род. 31 июля 1958) — американский предприниматель, миллиардер. Владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс», владелец Landmark Theatres, председатель AXS TV. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай Аудио 
Гигантский монумент на дне океана: случайность природы или забытая цивилизация
Наука и техника
Гигантский монумент на дне океана: случайность природы или забытая цивилизация Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Последние материалы
Если ваши волосы выпадают и ломаются, вам срочно нужны эти витамины
Что объединяет успешных людей: Марк Кьюбан раскрыл главный секрет
Не пропустите: звезда взорвётся и станет видна невооружённым глазом
Отдых в Стамбуле под угрозой? Что нужно знать о протестах и безопасности туристов
Ducati представляет лимитированный Panigale V4 Tricolore: доступно всего 1000 экземпляров
Карпин строит новую команду: Колобков рассказал, зачем сборной России матчи с Замбией
Алёна Водонаева показала, как выглядела в детстве
Как превратить обычный шиповник в роскошную розу? Секрет, о котором мало кто знает
Секрет стройных людей: почему они не голодают и не страдают
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.