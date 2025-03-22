Что объединяет успешных людей: Марк Кьюбан раскрыл главный секрет

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Марк Кьюбан никогда не боялся ошибок. Напротив, он с удовольствием рассказывает о своих провалах, превращая их в ценные уроки. На одной из конференций South by Southwest (SXSW) миллиардер и инвестор вспомнил один из самых громких провалов — неудачную попытку продавать сухое молоко. Проект рухнул почти мгновенно, поскольку продукт оказался невостребованным.

Фото: commons.wikimedia.org by JD Lasica from Pleasanton, CA, US, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Mark Cuban (12825311555)

Но если бы ему пришлось начать с нуля сегодня, выбор был бы очевиден: он бы полностью погрузился в изучение искусственного интеллекта.

"Если бы мне было 16, 18, 20 или 21 год, я бы тратил каждую минуту на изучение ИИ", — утверждает он.

Почему именно ИИ?

Потому что технологии проникают во все сферы жизни, и тот, кто умеет работать с искусственным интеллектом, получает конкурентное преимущество. По мнению Кьюбана, у молодых людей есть огромный потенциал не только для освоения ИИ, но и для его распространения.

Например, сервис NotebookLM: если молодой предприниматель научится с ним работать, он сможет предлагать малому бизнесу консультации за $25 в час, показывая, как повысить продуктивность с помощью ИИ.

"Те, кто действительно разберется в этом, будут на голову выше остальных", — убежден миллиардер.

Для него искусственный интеллект — не просто технология будущего, а инструмент для самореализации и создания ценности.

Настрой — главное условие успеха

Но одной технологии недостаточно. Кьюбан убежден: важнее всего правильный настрой.

"ИИ — не ответ, это инструмент", — подчеркивает он.

Дело не в самих технологиях, а в том, как их используют.

Этот принцип он применяет и в своих инвестициях. В популярном шоу Shark Tank (аналог "Кто хочет стать моим партнером?") миллиардер оценивает не только бизнес-идеи и перспективные продукты, но и самих предпринимателей. Главное для него — страсть и упорство.

"Я ищу человека, который настолько любит свой продукт, что искренне считает: продавая его, он делает мир лучше", — объясняет он.

Ошибки неизбежны, но это не повод останавливаться. Марк Кьюбан — живое тому доказательство. И для тех, кто хочет добиться успеха, это звучит как руководство к действию.

Уточнения

Марк Кьюбан (англ. Mark Cuban, род. 31 июля 1958) — американский предприниматель, миллиардер. Владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс», владелец Landmark Theatres, председатель AXS TV.



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