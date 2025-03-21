Где алкоголь льется рекой: топ-50 самых пьющих стран мир

Алкоголь — это не просто напиток, а часть культуры, традиций и обычаев разных народов. В Сербии и Черногории главным национальным спиртным считается ракия, в Польше, Украине и России — водка, а в Италии, Франции и Испании — вино. Этот список можно продолжать бесконечно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бармен за стойкой

Но так же, как различаются напитки, отличается и уровень их потребления. В каких странах пьют больше всего? Где спиртное является частью национальной идентичности, а где его чрезмерное употребление уже становится проблемой?

Ответы на эти вопросы дают статистические данные, причем они могут значительно отличаться даже внутри одной страны. Например, абсолютный лидер по потреблению алкоголя на душу населения — Молдавия. Здесь среднестатистический взрослый человек выпивает 15,2 литра чистого спирта в год, что составляет более литра в месяц.

Какие страны входят в топ-5 по потреблению алкоголя?

После Молдавии идет Литва с показателем 15,0 литра на взрослого. Замыкает тройку Чехия с 14,4 литра.

Далее следуют Сейшельские Острова (13,8 литра) и Германия с 13,4 литра на душу населения.

А как обстоят дела в других странах?

Топ-50 стран по потреблению алкоголя (в литрах чистого спирта на взрослого в год):

Молдавия — 15,2 Литва — 15,0 Чехия — 14,4 Сейшелы — 13,8 Германия — 13,4 Нигерия — 13,4 Ирландия — 13,0 Латвия — 12,9 Болгария — 12,7 Франция — 12,6 Португалия — 12,3 Бельгия — 12,1 Россия — 11,7 Австрия — 11,6 Эстония — 11,6 Польша — 11,6 Швейцария — 11,5 Великобритания — 11,4 Уругвай — 10,8 Финляндия — 10,7 Австралия — 10,6 Дания — 10,4 Греция — 10,4 Южная Корея — 10,2 Испания — 10,0 Аргентина — 9,8 США — 9,8 Чили — 9,3 ЮАР — 9,3 Швеция — 9,2 Исландия — 9,1 Канада — 8,9 Нидерланды — 8,7 Украина — 8,6 Таиланд — 8,3 Япония — 8,0 Бразилия — 7,8 Казахстан — 7,7 Италия — 7,5 Норвегия — 7,5 Китай — 7,2 Камбоджа — 6,7 Филиппины — 6,6 Мексика — 6,5 Колумбия — 5,8 Индия — 5,7 Венесуэла — 5,6 Северная Корея — 3,9 Израиль — 3,8 ОАЭ — 3,8

Если же сравнивать Италию, Францию и Испанию — страны с богатыми винодельческими традициями — то Франция оказалась на 10-м месте, Португалия на 11-м, а Италия только на 39-й позиции.

Уточнения

Виноде́лие — производство вина из винограда, а также из других плодов и ягод. Происходит главным образом на специализированных винодельческих хозяйствах.



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