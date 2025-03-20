Заброшенная коробка с VHS может принести вам тысячи долларов — вот что ищут коллекционеры

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Есть ли у вас в гараже или на чердаке коробка с пыльными VHS-кассетами? Возможно, стоит их достать: коллекционеры фильмов сейчас готовы платить целое состояние за редкие или отлично сохранившиеся видеокассеты на eBay и других площадках.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ TDK head cleaner and demagnetizer cassettes (9661698227)

Хотя некоторые цены кажутся невероятно высокими, стоит помнить, что речь идет о запечатанных оригинальных экземплярах в идеальном состоянии. Вот 5 самых ценных VHS-кассет, которые приносят владельцам тысячи долларов.

1. Top Gun (1986) — до $1 379

Один из самых кассовых фильмов 1980-х, "Top Gun", был выпущен на VHS огромным тиражом. Однако запечатанные заводские копии могут стоить до $1 379! Если ваша кассета уже вскрыта, ее цена значительно ниже.

2. Гремлины (1984) — до $1 439

Культовая хоррор-комедия "Гремлины" также ценится среди коллекционеров. Запечатанный VHS первого выпуска однажды был продан за $1 439, а подержанные копии на eBay начинаются от $13.

3. Чужие среди нас (1988) — до $1 475

Фильм Джона Карпентера "Чужие среди нас" (They Live) получил культовый статус, а оригинальные VHS-кассеты 1989 года считаются редкостью. Один запечатанный экземпляр был продан за $1 475, а даже вскрытые версии могут стоить около $180.

4. Останься со мной (1986) — до $1 500

Экранизация рассказа Стивена Кинга Stand by Me считается классикой. Запечатанные VHS-версии этого фильма были проданы на eBay за $1 500.

5. Бэтмен (1989) — до $1 525

Фильм Тима Бёртона с Майклом Китоном и Джеком Николсоном в главных ролях является одним из самых ценных VHS-экземпляров. Заводские запечатанные копии первой серии VHS уходили с аукционов за $1 525.

Уточнения

VHS (англ. Video Home System), произносится как ви-эйч-эс (английское произношение букв латинского алфавита) или как вэ-ха-эс (русское произношение букв латинского алфавита) — кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи, разработанный японской корпорацией JVC и представленный на японском рынке в 1976 году.



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