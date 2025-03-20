Заброшенная коробка с VHS может принести вам тысячи долларов — вот что ищут коллекционеры

Есть ли у вас в гараже или на чердаке коробка с пыльными VHS-кассетами? Возможно, стоит их достать: коллекционеры фильмов сейчас готовы платить целое состояние за редкие или отлично сохранившиеся видеокассеты на eBay и других площадках.
Хотя некоторые цены кажутся невероятно высокими, стоит помнить, что речь идет о запечатанных оригинальных экземплярах в идеальном состоянии. Вот 5 самых ценных VHS-кассет, которые приносят владельцам тысячи долларов.
Один из самых кассовых фильмов 1980-х, "Top Gun", был выпущен на VHS огромным тиражом. Однако запечатанные заводские копии могут стоить до $1 379! Если ваша кассета уже вскрыта, ее цена значительно ниже.
Культовая хоррор-комедия "Гремлины" также ценится среди коллекционеров. Запечатанный VHS первого выпуска однажды был продан за $1 439, а подержанные копии на eBay начинаются от $13.
Фильм Джона Карпентера "Чужие среди нас" (They Live) получил культовый статус, а оригинальные VHS-кассеты 1989 года считаются редкостью. Один запечатанный экземпляр был продан за $1 475, а даже вскрытые версии могут стоить около $180.
Экранизация рассказа Стивена Кинга Stand by Me считается классикой. Запечатанные VHS-версии этого фильма были проданы на eBay за $1 500.
Фильм Тима Бёртона с Майклом Китоном и Джеком Николсоном в главных ролях является одним из самых ценных VHS-экземпляров. Заводские запечатанные копии первой серии VHS уходили с аукционов за $1 525.
VHS (англ. Video Home System), произносится как ви-эйч-эс (английское произношение букв латинского алфавита) или как вэ-ха-эс (русское произношение букв латинского алфавита) — кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи, разработанный японской корпорацией JVC и представленный на японском рынке в 1976 году.
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