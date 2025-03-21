Названы победители Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства 2025: эти страны и регионы удивили всех

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Москве завершилась Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2025, одно из важнейших событий года в этой области.

Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Москва-сити

Более 1000 участников из 34 стран представили актуальные предложения для различных видов отдыха. В экспозиции участвовали страны СНГ и Ближнего Востока, а также Индия, Непал, Китай, Венгрия, Куба, Кения, Мадагаскар и другие. 30 компаний впервые приняли участие в выставке.

MITT 2025 состояла из 17 разделов и привлекла 16 427 специалистов отрасли. Завершился финальный день насыщенной деловой программой на нескольких площадках. Эксперты провели опрос среди иностранных туристов, из которого стало известно, что более 72% путешественников из Индии, Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ и Омана считают, что в России много уникальных природных мест, а более 80% интересуются экотуризмом.

Победители MITT 2025 в следующих номинациях:

"Лучший национальный стенд" — Оман

"Лучший новый участник" — HEAL IN TÜRKIYE

"Лучшая презентация страны" — КНР

"Самый гостеприимный стенд" — Куба

"За многолетнее сотрудничество" — Малайзия

"Громкое возвращение на MITT" — Гоа и туроператор Al-Rafidain Travel & Tourism (Ирак)

Среди представителей российской экспозиции:

"Самый яркий дебют в экспозиции выставки" — Мобитрак

"Самый активный участник года" — Островок

"Самый креативный стенд" — Кавказ. РФ

"Самый гостеприимный стенд" — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

"Самый посещаемый стенд" — Иваново

"Самый колоритный стенд" — Рязань

"Самый активный стенд" — Республика Татарстан

"За многолетнее сотрудничество" — Санкт-Петербург

"Лучшее представление региона России" — Республика Дагестан

"Лучший видеоролик регионов России 2025":

1 место — Удмуртия

2 место — Хабаровский край

3 место — Сахалинская область

Команда MITT поблагодарила гостей, участников и партнеров за их вклад в организацию мероприятия и анонсировала следующую выставку, которая пройдет с 12 по 14 марта 2026 года, сообщает пресс-служба выставки MITT.

Уточнения

Вы́ставка — публичное представление достижений в области экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни.



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